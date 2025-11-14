Antalya'da Yapay Resif Projesi ile Deniz Biyoçeşitliliği Artırılacak - Son Dakika
Antalya'da Yapay Resif Projesi ile Deniz Biyoçeşitliliği Artırılacak

14.11.2025 11:39
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Düden Çayı'nın Aşağı Düden Şelalesi açıklarında hayata geçireceği 'Yapay Resif Projesi' ile deniz biyoçeşitliliğini korumayı ve yerel balık popülasyonunu artırmayı hedefliyor. Proje, deniz ekosistemini güçlendirerek sürdürülebilir yaşam alanları oluşturacak.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Kurulu Toplantısı'nda Düden Çayı'nın Akdeniz'e döküldüğü Aşağı Düden Şelalesi açıklarında deniz biyoçeşitliliğini korumak ve yerel balık popülasyonunu artırmak amacıyla hayata geçireceği "Yapay Resif Projesi"ni ele aldı. Proje kapsamında kurulacak olan yapay resifler sayesinde Antalya kıyılarında deniz canlıları için sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, denizleri korumak ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre sunmak amacıyla ortak akılla projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan "Yapay Resif Projesi" deniz ekosistemini koruma ve biyoçeşitliliği artırmaya yardımcı olacak.

Proje kapsamında Düden Çayı'nın denize akan "Aşağı Düden Şelalesi" açıklarında kurulacak olan resifler yöntemiyle Antalya kıyılarında deniz canlıları için sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak.

Yapay Resif Projesi'ne ilişkin Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Başkanı Danışmanı Lokman Atasoy başkanlığında ilgili kamu kurumları, meslek odaları ve STK temsilcileriyle çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı.

"Çalışmamızın hem Türkiye'de hem de dünyada fark yaratacağına inanıyoruz"

Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Yüksek Çevre Mühendisi Lokman Atasoy, yapay resiflerin uzun süredir titizlikle yürütülen bir çalışma olduğunu amaçlarının deniz ekosistemini güçlendirmek, balık popülasyonunu artırmak ve balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Proje kapsamında gerekli tüm bilimsel ve teknik dokümanların tamamlanarak ilgili bakanlığa sunduklarını açıklayan Atasoy, "Olumlu yanıt aldıktan sonra belirlenen bölgede yapay resifleri denizle buluşturacağız. Projemizde inovasyon, çevre teknolojileri ve yapay zeka gibi unsurlardan da yararlanıyoruz. Bu yönüyle çalışmamızın hem Türkiye'de hem de dünyada fark yaratacağına inanıyoruz" dedi.

"Yapay resiflerin, balık popülasyonlarını destekleyeceği öngörülüyor"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgaç Güven ise proje kapsamında ilk yapay resif alanı olarak Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgenin açıklarının seçildiğini aktardı. Güven, "Bu bölgenin hem tatlı su girdisine sahip olması hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile sürekli izlenebilmesi nedeniyle stratejik bir konumu bulunuyor. Proje ile deniz altına yerleştirilecek yapay resiflerin, zamanla mikroorganizmalar ve bitkisel canlılarla kaplanarak balık popülasyonlarını destekleyeceği öngörülüyor" diye konuştu.

Toplantıda hataya geçirilmesi planlanan yapay resif projesine ilişkin ilgili kamu kuruluşları değerlendirmelerde bulunarak, görüşlerini açıkladı.

Kaynak: ANKA

