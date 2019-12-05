Antalya'da yayla evleri talan edildi

Antalya'da yayla evlerine girerek tüm eşyalara zarar veren ve evleri talan eden şahıslar kayıplara karıştı. Evi talan edilen Hüseyin Koparak, "Bunları birileri yönlendiriyor. Bu yaylada evlerin olmasından dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Burayı bir tür ranta çevirmeyi planladıklarını düşünüyorum" dedi.



Antalya'nın Korkuteli'ne bağlı İmecik Mahallesi Beydağlarında bulunan, yaz aylarında köylüler tarafından kullanılan yayla evlerinde Ali Zorbaz ve Hüseyin Koparak'a ait evlere giren kişiler, evin içinde bulunan tüm malzemelere zarar vererek kullanılamaz hale getirdi. İmecik yaylasındaki yayla evini kontrol etmek için bölgeye çıkan Hüseyin Koparan, gördükleri manzaraya inanamadı. Evinin talan edildiğini, cam pencerelerin kırıldığını, televizyonun parçalandığını gören Koparan, jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Korkuteli İlçe Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, evin içinde ve dışında incelemelerde bulunarak rapor tuttu.



"Bunları birileri yönlendiriyor"



Olayla ilgili açıklama yapan Koparan, yapılan çirkin saldırıyı kınadığını ifade ederek, "600 yıllık köyümüz ve yaylamıza yapılana anlam veremedim, mantık yürütemedim. Birileri bu evlere saldırı düzenleyip maddi ve manevi zarar veriyor. Bu şahısların buraya hırsızlık için geldiklerini düşünmüyorum. Bunların amaçları çok farklı bunları birileri yönlendiriyor. Bu yaylada evlerin olmasından dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü burayı bir tür ranta çevirmeyi planladıklarını düşünüyorum. Evime yapılan saldırıyı yetkili olan jandarmaya bildirerek suç duyurusunda bulundum. Bunu yapanların peşini bırakmayacağım. Bütün haklarımı maddi ve manevi olarak alacağım" dedi. - ANTALYA