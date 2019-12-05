Son Dakika Haberleri: Antalya'da yayla evleri talan edildi
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yayla evleri talan edildi - Son Dakika

Antalya'da yayla evleri talan edildi

6 saat önce

Antalya'da yayla evlerine girerek tüm eşyalara zarar veren ve evleri talan eden şahıslar kayıplara karıştı.

Antalya'da yayla evleri talan edildi, System.String[]

Antalya'da yayla evlerine girerek tüm eşyalara zarar veren ve evleri talan eden şahıslar kayıplara karıştı. Evi talan edilen Hüseyin Koparak, "Bunları birileri yönlendiriyor. Bu yaylada evlerin olmasından dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Burayı bir tür ranta çevirmeyi planladıklarını düşünüyorum" dedi.


Antalya'nın Korkuteli'ne bağlı İmecik Mahallesi Beydağlarında bulunan, yaz aylarında köylüler tarafından kullanılan yayla evlerinde Ali Zorbaz ve Hüseyin Koparak'a ait evlere giren kişiler, evin içinde bulunan tüm malzemelere zarar vererek kullanılamaz hale getirdi. İmecik yaylasındaki yayla evini kontrol etmek için bölgeye çıkan Hüseyin Koparan, gördükleri manzaraya inanamadı. Evinin talan edildiğini, cam pencerelerin kırıldığını, televizyonun parçalandığını gören Koparan, jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Korkuteli İlçe Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, evin içinde ve dışında incelemelerde bulunarak rapor tuttu.


"Bunları birileri yönlendiriyor"


Olayla ilgili açıklama yapan Koparan, yapılan çirkin saldırıyı kınadığını ifade ederek, "600 yıllık köyümüz ve yaylamıza yapılana anlam veremedim, mantık yürütemedim. Birileri bu evlere saldırı düzenleyip maddi ve manevi zarar veriyor. Bu şahısların buraya hırsızlık için geldiklerini düşünmüyorum. Bunların amaçları çok farklı bunları birileri yönlendiriyor. Bu yaylada evlerin olmasından dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü burayı bir tür ranta çevirmeyi planladıklarını düşünüyorum. Evime yapılan saldırıyı yetkili olan jandarmaya bildirerek suç duyurusunda bulundum. Bunu yapanların peşini bırakmayacağım. Bütün haklarımı maddi ve manevi olarak alacağım" dedi. - ANTALYA

Korkuteli, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Osmaniye'de 5 milyon dolarlık 'selenyum' ele geçirildi
Elini yıkamaya gitti, döndüğünde şoke oldu Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 00:26:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da yayla evleri talan edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]