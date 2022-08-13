Antalya'da hafta sonu sahiller doldu - Son Dakika
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Antalya'da hafta sonu sahiller doldu

13.08.2022 13:36
Antalya'da hafta sonu sahiller doldu

ANTALYA'da, yüksek nem ve sıcak havanın etkili olduğu hafta sonu sahillerde yoğunluk oluştu.

ANTALYA'da, yüksek nem ve sıcak havanın etkili olduğu hafta sonu sahillerde yoğunluk oluştu. Sıcaktan bunalanlar, denize girerek serinledi.

Hava sıcaklığının 33 derece, nem oranının yüzde 70 seviyelerinde olduğu turizm kentinde yerli ve yabancı tatilciler, sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde hafta sonu yoğunluk oluştu. Yüksek nemden dolayı Bey Dağları'nın görüş mesafesinin azaldığı dikkat çekti. Sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları da yüzmeyi tercih etti. Öte yandan Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında, falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayadan gençlerin denize atladığı görüldü. Gençler, tehlikeye aldırış etmeden kayalıktan kendilerini suya bıraktı.


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KONYAALTI SAHİLİ'NDE YÜKSEK NEM VE SICAKLIK YOĞUNLUK OLUŞTURDU KONYAALTI SAHİLİ'NDE YÜKSEK NEM VE SICAKLIK YOĞUNLUK OLUŞTURDU
Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da hafta sonu sahiller doldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da hafta sonu sahiller doldu - Son Dakika
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