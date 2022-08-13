Hava sıcaklığının 33 derece, nem oranının yüzde 70 seviyelerinde olduğu turizm kentinde yerli ve yabancı tatilciler, sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 'nde hafta sonu yoğunluk oluştu. Yüksek nemden dolayı Bey Dağları'nın görüş mesafesinin azaldığı dikkat çekti. Sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları da yüzmeyi tercih etti. Öte yandan Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında, falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayadan gençlerin denize atladığı görüldü. Gençler, tehlikeye aldırış etmeden kayalıktan kendilerini suya bıraktı.

Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da hafta sonu sahiller doldu - Son Dakika

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