Antalya'da zeytin bahçesinde 30 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen 26'sı Pakistan , 4'ü Sri Lanka uyruklu sığınmacılara, 130 bin 500 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Yeşilköy Mahallesi Fırnaz Koyu mevkisinde yapılan denetimde zeytin bahçesinde 30 sığınmacı bulunduğu tespit edildi.

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