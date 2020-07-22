ANTALYA Doğaseverler, Kocaçay Şelalesi'ni temizledi - Son Dakika

Doğaseverler, Kocaçay Şelalesi'ni temizledi

ANTALYALI bir grup doğasever, Aksu ilçesine bağlı Kocaçay Şelalesi'nde çevre temizliği yaptı.

Antalya'da yaşayan doğa tutkunu Halil Küçükkara (29), daha önce arkadaşlarıyla gezmek için gittiği Aksu ilçesine bağlı Kocaçay Şelalesi'nde gördüğü çevre kirliliğine duyarsız kalmadı. Vatandaşların piknik yaptıktan sonra çöplerini etrafa attığı ve bu güzel manzaranın sinek istilasına uğradığı ve bataklığa dönüştüğünü gören Küçükkara, sosyal sorumluluk projesi etkinliği düzenlemeye karar verdi.

Sosyal medya sayfası üzerinden paylaştığı 'Sosyal Sorumluluk Projesi' adı altında yaptığı etkinliğe birçok kişi katılacağını bildirdi. Sosyal medya üzerinden etkinliği gören doğaseverler sabah erken saatlerde bir araya gelerek, Aksu ilçesinde bulunan Kocaçay Şelalesi'nde çevre temizliği yaptı. Her yaştan vatandaşın katıldığı temizlik etkinliği 3 saat sürdü.

Şelale ve çevresinden toplanan çöplerin çöp konteynerlerine sığmaması sonucunda Aksu Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri konteynerleri boşarttı ve bölgeyi dezenfekte etti. Halil Küçükkara sosyal sorumluluk projelerinin süreceğini söyledi.