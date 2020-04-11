Antalya Emniyeti'nden rap'li 175'nci yıl klibi - Son Dakika

Antalya Emniyeti'nden rap'li 175'nci yıl klibi

TÜRK Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü rap şarkılı klip hazırladı. Alanya ve Antalya'nın turistik simge yerlerinin yeraldığı klipte şehitler de unutulmadı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'nci kuruluş yıl dönümüne özel bir rap parça ve klip hazırladı. Rapçi Muhammed Serdar Keser'in seslendiği rap şarkı eşliğindeki klipte Antalya ve Alanya'nın farklı noktalarında görev yapan polis memurlarının görüntüleri yer aldı. Klip içerisinde görev başında şehit düşen polis memurlarının isimlerine ve görüntülerine yer verildi.

Klibin sonunda da polis memurlarının okul üniformalı çocuklarla futbol oynadığı görüntüler yer aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, klibi sosyal medya hesaplarında paylaştı.