Antalya Falezleri İçin Koruma İsteği

24.12.2025 14:22
Antalya'daki falezlerin yeniden koruma alanı olması istendi; yapılaşma tehlikesine dikkat çekildi.

Antalya'daki falezlerin Piri Reis Caddesi ile Varyant mevkisi arasında kalan bölümünün yeniden "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilmesi istendi.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Varyant'taki seyir terasında bir araya geldi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Koçar, topluluk adına yaptığı açıklamada, falezlerin Piri Reis Caddesi hizasının batısında kalan ve Varyant'ı da kapsayan bölümünün geçen yıl "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsünden çıkarılarak "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olduğunu hatırlattı.

Kesin Korunacak Hassas Alanlarda hiçbir yapılaşmaya ve tesise izin verilmediğini belirten Koçar, Nitelikli Doğal Koruma Alanı statüsüyle ise günübirlik tesisler, iskeleler, balıkçı barınakları, su sporları, güneşlenme terasları, teleferik ve telesiyej gibi kullanımların önünün açıldığını kaydetti.

Bu statü değişikliğinin yalnızca doğal alanların korunmasına ilişkin teknik bir karar olmadığını ifade eden Koçar, şöyle devam etti:

"Statü değişikliği, Antalya'nın kıyı siluetini ve kente özgü doğal manzarayı geri dönülmez biçimde etkileme riski taşımaktadır. Muratpaşa-Konyaaltı falezleri üzerinde alınan bu kararın geri çekilmesi, kent hakkının, kamu yararının ve şehir ve bölge planlama biliminin gereğidir. Antalya falezleri yalnızca 'doğal sit alanı' kapsamında değerlendirilemeyecek ölçüde yüksek bilimsel değere sahip olup tartışmasız 'jeosit' ilan edilmeyi hak etmektedir."

Koçar, falezlerin Piri Reis Caddesi hizasının doğusundaki ve batısındaki kesimlerinin kaya türü, oluşum süreci ve jeolojik yapı bakımından tümüyle aynı nitelikte olduğunu ifade etti. Buna rağmen yalnız batı kesiminin koruma statüsünün düşürülmesinin jeolojik ve jeomorfolojik hiçbir bilimsel dayanağının bulunmadığını savunan Koçar, daha önce bu konuda dava açtıklarını, yargılama süreci kapsamında 26 Aralık'ta yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesinde doğru karar verileceğine inandıklarını söyledi.

Basın açıklamasına Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Antalya Kent İzleme Platformu, Mülkiyeliler Birliği Antalya Şubesi, Eğitim-İş Antalya Şubesi, Eğitim-Sen Antalya Şubesi, Kültürsanat-Sen Antalya Şubesi, Astrokimya ve Eğitim Derneği, Antalya Sanatçılar Derneği, Arkeologlar Derneği Antalya Şubesi, Antalya Kültürel Miras Derneği ve Antalya Ekoloji Ağı'nın temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

