Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Beykonak su deposu yakınlarında saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri ve seraların da bulunduğu bölgenin yakınındaki yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler müdahaleye başlarken, bölgedeki bazı evler ve seraların zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | ANTALYA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.