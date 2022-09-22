ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerleri ve seralara yakın noktadaki ormanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Beykonak su deposu yakınlarında saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri ve seraların da bulunduğu bölgenin yakınındaki yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler müdahaleye başlarken, bölgedeki bazı evler ve seraların zarar gördüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | ANTALYA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika