Son dakika haberi | ANTALYA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haberi | ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

22.09.2022 16:59

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerleri ve seralara yakın noktadaki ormanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerleri ve seralara yakın noktadaki ormanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Beykonak su deposu yakınlarında saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri ve seraların da bulunduğu bölgenin yakınındaki yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler müdahaleye başlarken, bölgedeki bazı evler ve seraların zarar gördüğü öğrenildi.

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı KUTSO seçimleri 5 Kasım'da yapılacak KUTSO seçimleri 5 Kasım'da yapılacak
Kaynak: DHA

Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ANTALYA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

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