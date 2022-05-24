Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Boynuna halat bağlayıp intihar etmeye çalışan turist son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Boynuna halat bağlayıp intihar etmeye çalışan turist son anda kurtarıldı

24.05.2022 16:50

Antalya Havalimanı'nda boynuna halat bağlayan ve kendini boşluğa bırakarak intihar etmeye çalışan yabancı turisti son anda yetişen görevliler tarafından kurtarıldı. Yaşananlar dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde yaşanan olayda Rus uyruklu Alexsandır Rusakov (38) henüz belirlenemeyen bir nedenle, danışmanın üzerindeki demirli bölüme çıktı.

GÖREVLİLER MAKASLA KESTİ

Rusakov, burada boynuna bağladığı halatın ardından üzerine reklam tabelasının üzerinden kendini boşluğa bıraktı. Rusakov'un yardımına havalimanı çalışanları koştu. Hemen havaya kaldırılan şişme yatakla ayakları desteklenen adamın halatı, merdivenle yukarı çıkan görevli tarafından makasla kesildi.

KURTARILDIĞI ANLAR KAMERADA

Hastaneye kaldırılan Rusakov'un tedaviye alındığı öğrenildi. Öte yandan yaşanan panik anları, şahsın kendini asması, görevlilerin yatak açması ve makasla halatın kesildiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Boynuna halat bağlayıp intihar etmeye çalışan turist son anda kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Boynuna halat bağlayıp intihar etmeye çalışan turist son anda kurtarıldı
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SON DAKİKA: Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Boynuna halat bağlayıp intihar etmeye çalışan turist son anda kurtarıldı - Son Dakika
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