Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Boynuna halat bağlayıp intihar etmeye çalışan turist son anda kurtarıldı

Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde yaşanan olayda Rus uyruklu Alexsandır Rusakov (38) henüz belirlenemeyen bir nedenle, danışmanın üzerindeki demirli bölüme çıktı.

GÖREVLİLER MAKASLA KESTİ

Rusakov, burada boynuna bağladığı halatın ardından üzerine reklam tabelasının üzerinden kendini boşluğa bıraktı. Rusakov'un yardımına havalimanı çalışanları koştu. Hemen havaya kaldırılan şişme yatakla ayakları desteklenen adamın halatı, merdivenle yukarı çıkan görevli tarafından makasla kesildi.

KURTARILDIĞI ANLAR KAMERADA

Hastaneye kaldırılan Rusakov'un tedaviye alındığı öğrenildi. Öte yandan yaşanan panik anları, şahsın kendini asması, görevlilerin yatak açması ve makasla halatın kesildiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.