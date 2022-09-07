JANDARMADAN, SÜRÜCÜLERE 1200 REFLEKTİFLİ YELEK - Son Dakika
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JANDARMADAN, SÜRÜCÜLERE 1200 REFLEKTİFLİ YELEK

07.09.2022 14:28

Antalya İl Jandarma Komutanlığı 'Reflektifli Yeleğini Giy, Görünür Ol' adlı proje kapsamında, bisiklet, motosiklet, skuter sürücülerine 1200 reflektifli yelek hediye etti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı 'Reflektifli Yeleğini Giy, Görünür Ol' adlı proje kapsamında, bisiklet, motosiklet, skuter sürücülerine 1200 reflektifli yelek hediye etti.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, Karayolu Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonucu, bisiklet, skuter ve motosiklet kullanıcılarına ve yolculara gece şartlarında reflektifli yelek giyme zorunluluğu getirildi. Farkındalık yaratmak amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Reflektif Yelek Giy, Görünür Ol' adlı proje kapsamında 1200 reflektifli yelek dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinliklerde bisiklet, motosiklet, skuter kullanıcılarına yönetmelikte yapılan değişiklikler anlatıldı.

Kemer'de düzenlenen etkinliğe Kaymakamı Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ergel ve jandarma ekipleri katıldı. Kaymakam Hüseyin Çam ve Binbaşı Ramazan Ergel, sürücülere reflektif yelek giyilmesinin önemini anlattı. Proje hakkında bilgi veren Kaymakam Çam, "Sürücülerimizi bilgilendirmek, bilinçlendirmek amaçlı program düzenledik. Burada yelek dağıtımını gerçekleştirdik. Amacımız bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetini gerçekleştirip daha güvenli sürüşler sağlayabilmek. Yaya, sürücü güvenliği açısından görünür olmak çok gerekli" dedi.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

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