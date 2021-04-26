ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2 - Son Dakika

ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2

26.04.2021 21:28

İşkenceci kocasını öldürdüğü için 108 gündür cezaevinde bulunan Melek İpek, tahliye kararının ardından cezaevinden özgürlüğe adım attı.

İşkenceci kocasını öldürdüğü için 108 gündür cezaevinde bulunan Melek İpek, tahliye kararının ardından cezaevinden özgürlüğe adım attı. Kapıda bekleyen kızlarına sarılıp gözyaşı döken İpek, 'Bu kararı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Kızlarımla evime gidip onlarla uyumak istiyorumö dedi.

Melek İpek, tahliye kararının ardından 108 gün tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, akşam saatlerinde tahliye oldu. Annesi Hatice, babası Menderes Çelik, kız kardeşi Nimet Çelik ve avukat Ahmet Onaran eşliğinde otomobilden inen İpek, kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur'u görünce koşarak sarıldı. İpek, gözyaşları eşliğinde kızlarına uzun süre sarılarak 'Sizleri çok özledim, canlarım benimö dedi. Anne ve kızların buluşmasını yakınları ve ailenin avukatı Ahmet Onaran gözyaşları eşliğinde izledi. Melek İpek'in gözünde ve yüzündeki yaralarının izlerinin ise hala geçmediği dikkati çekti.

'MELEK İPEK İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇILDI'

Tahliyeyi değerlendiren avukat Ahmet Onaran, mahkeme heyetinin 26 tanık dinleyip çok sayıda delil incelediğini ve yargılamanın 41'inci gününde tahliye çıktığını vurguladı. Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Onaran, 'Mahkemeler milletin vicdanıdır. Ramazan İpek'in anne ve babasına başsağlığı dileriz. Bir zafer kazanmış edasında değiliz. Melek İpek için yeni bir sayfa açıldı. Süreç takip edilecekö dedi.

Melek İpek ise tahliye edilmeyi beklediğini ancak bu kadar çabuk olmasını beklemediğini belirterek 'Çok müthiş bir şey tarifi mümkün değil. Ben böyle olmasını hiçbir zaman istemedim. Yanımda olan herkese teşekkürler. Bu kararı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Kızlarımla evime gidip onlarla uyumak istiyorumö diye konuştu.

İpek ve ailesi cezaevinden ayrılarak evlerine doğru hareket etti.

ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2

Melek İpek, İkra Nur, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil 17 günlük 'tam kapanma' seyahat bileti sitelerini yoğunluktan kilitledi 17 günlük 'tam kapanma' seyahat bileti sitelerini yoğunluktan kilitledi Üretim, imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi Üretim, imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı 108 sanıklı Kobani davası ertelendi Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı 108 sanıklı Kobani davası ertelendi Hande Erçel ile Kerem Bürsin, el ele kameralara yansıdı Hande Erçel ile Kerem Bürsin, el ele kameralara yansıdı Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı         
22:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça tartışılan iki isme destek verdi: Haklarında yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça tartışılan iki isme destek verdi: Haklarında yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum         
21:40
Duygu dolu anlar! 107 günlük hasret son buldu, Melek İpek yavrularına kavuştu Duygu dolu anlar! 107 günlük hasret son buldu, Melek İpek yavrularına kavuştu         
21:21
Taş ocağı gerginliğinde Tarkan'dan hemşehrilerine destek: Haklı isyanınızda yanınızdayım Taş ocağı gerginliğinde Tarkan'dan hemşehrilerine destek: Haklı isyanınızda yanınızdayım         
20:40
Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi         
19:43
Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi         
18:57
Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den         
18:17
İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın         
17:25
Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi         
16:22
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü         
14:23
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı         
12:22
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 22:59:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei