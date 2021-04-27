ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 1 - Son Dakika

ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 1

27.04.2021 10:56

İşkenceci kocasını öldürdüğü için 108 gündür cezaevinde bulunan Melek İpek, tahliye kararının ardından cezaevinden özgürlüğe adım attı.

İşkenceci kocasını öldürdüğü için 108 gündür cezaevinde bulunan Melek İpek, tahliye kararının ardından cezaevinden özgürlüğe adım attı. Kapıda bekleyen kızlarına sarılıp gözyaşı döken İpek, 'Bu kararı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Kızlarımla evime gidip onlarla uyumak istiyorumö dedi.

Melek İpek, tahliye kararının ardından 108 gün tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, akşam saatlerinde tahliye oldu. Annesi Hatice, babası Menderes Çelik, kız kardeşi Nimet Çelik ve avukat Ahmet Onaran eşliğinde otomobilden inen İpek, kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur'u görünce koşarak sarıldı. İpek, gözyaşları eşliğinde kızlarına uzun süre sarılarak 'Sizleri çok özledim, canlarım benimö dedi. Anne ve kızların buluşmasını yakınları ve ailenin avukatı Ahmet Onaran gözyaşları eşliğinde izledi. Melek İpek'in gözünde ve yüzündeki yaralarının izlerinin ise hala geçmediği dikkati çekti.

'MELEK İPEK İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇILDI'

Tahliyeyi değerlendiren avukat Ahmet Onaran, mahkeme heyetinin 26 tanık dinleyip çok sayıda delil incelediğini ve yargılamanın 41'inci gününde tahliye çıktığını vurguladı. Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Onaran, 'Mahkemeler milletin vicdanıdır. Ramazan İpek'in anne ve babasına başsağlığı dileriz. Bir zafer kazanmış edasında değiliz. Melek İpek için yeni bir sayfa açıldı. Süreç takip edilecekö dedi.

Melek İpek ise tahliye edilmeyi beklediğini ancak bu kadar çabuk olmasını beklemediğini belirterek 'Çok müthiş bir şey tarifi mümkün değil. Ben böyle olmasını hiçbir zaman istemedim. Yanımda olan herkese teşekkürler. Bu kararı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Kızlarımla evime gidip onlarla uyumak istiyorumö diye konuştu.

İpek ve ailesi cezaevinden ayrılarak evlerine doğru hareket etti.

ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 1
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 1
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 1
ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 1

Melek İpek, İkra Nur, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM - 1 - Son Dakika


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