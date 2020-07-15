ANTALYA Motosiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Motosiklet hırsızı tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen cuma günü çalınan motosiklet, dün gece asayiş büro amirliği görevlilerinin çalışması sonucu bulundu. Motosikleti çaldığı belirlenen Suphi Miroğlu tutuklandı.

Manavgat'ın Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde çalışan Levent Altındal'ın 07 LOT 16 plakalı motosikleti geçen cuma günü, park ettiği yerden çalındı. Şikayet üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Mağaza ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, motosikleti Suphi Miroğlu'nun çaldığını tespit etti. Asayiş büro amirliği ekipleri, şüpheliyi dün gece Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde motosikletle gezerken yakaladı. Suphi Miroğlu gözaltına alınırken, motosiklet, olay yerine çağrılan sahibi Levent Altındal'a teslim edildi. Levent Altındal, motosikletini kısa sürede bulduğu için polislere teşekkür etti.

Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suphi Miroğlu, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.