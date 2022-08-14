Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla başından vurarak öldürdü - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla başından vurarak öldürdü

14.08.2022 00:16
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla başından vurarak öldürdü

ANTALYA'nın Döşemaaltı ilçesinde Şenay A. (37), boşanma aşamasındaki eşi Serkan A. (42) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

ANTALYA'nın Döşemaaltı ilçesinde Şenay A. (37), boşanma aşamasındaki eşi Serkan A. (42) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesinde meydana geldi. Serkan A., iddiaya göre, mahallede düzenlenen düğünde bulunan boşanma aşamasındaki eşi Şenay A.'yı konuşma bahanesiyle yanına çağırdı. Şenay A. ile Serkan A., düğün alanından biraz uzaklaşarak konuşmaya başladı. İkili arasındaki konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Serkan A., yanında bulunan tabanca ile Şenay A.'nın başına ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Şenay A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan Serkan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Dağbeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla başından vurarak öldürdü - Son Dakika

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