Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca yakalandı

17.08.2022 14:41
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yakınının düğününde boşanma aşamasındaki eşi Şenay A'yı tabancayla öldüren Serkan A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, titiz çalışması sonucunda şüphelinin Korkuteli ilçesi Köseler Mahallesi'nde dağlık arazide saklandığını tespit etti.

Bölgeye yapılan operasyonda şüpheli yakalanarak Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şüpheli buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olay

Dağbeli Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay A. (37), burada karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Serkan A. (37) ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan A, yanındaki tabancayla eşine ateş ederek öldürmüştü.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Serkan A'nın eşini üç kız çocuğunun yanında öldürdüğü öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Döşemealtı, Jandarma, Antalya, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca yakalandı - Son Dakika
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