Dağbeli Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay A. (37), burada karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Serkan A. (37) ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan A, yanındaki tabancayla eşine ateş ederek öldürmüştü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), İstihbarat Şube ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yakınının düğününde boşanma aşamasındaki eşi Şenay A'yı tabancayla öldüren Serkan A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Döşemealtı, Jandarma, Antalya, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.