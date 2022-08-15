Kaş'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kaş'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

15.08.2022 10:42
Kaş'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kalkan Mahallesi'nde yaşayan E.T'nin evinin önündeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikleti götürürken görülen şüphelilerin H.Y. ve R.G olduğunu tespit etti. Ekipler, iki zanlıyı motosikleti satmaya çalıştıkları sırada yakaladı.

Motosiklet sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaş'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaş'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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