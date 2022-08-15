Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikleti götürürken görülen şüphelilerin H.Y. ve R.G olduğunu tespit etti. Ekipler, iki zanlıyı motosikleti satmaya çalıştıkları sırada yakaladı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaş'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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