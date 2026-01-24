Antalya'nın Turunç Yolu Fotoğraf Cenneti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'nın Turunç Yolu Fotoğraf Cenneti

Antalya\'nın Turunç Yolu Fotoğraf Cenneti
24.01.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATEM'deki Turunç Yolu, kış aylarında turunç ağaçlarıyla dolup taşarak fotoğraf tutkunlarını çekiyor.

Antalya'nın logosunda da yer alan turunç fidanlarının yetiştirildiği Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde (BATEM), 60 yılı aşkın süre önce oluşturulan "Turunç Yolu", kış aylarında ortaya çıkan manzarasıyla fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Türkiye'nin önemli turizm ve tarım kentlerinden Antalya'da, kış mevsimiyle birlikte cadde ve sokakları süsleyen turunç ağaçları, oluşturdukları turuncu renklerle görsel bir şölen sunuyor.

Kentte yaşayanlar ile yerli ve yabancı turistler, meyvelerini uzun süre dökmeyen turunç ağaçlarının önünde fotoğraf çektiriyor.

Apartman ve müstakil ev bahçelerinde de sıkça görülen turunç ağaçları, Antalya'nın kent dokusunun önemli unsurları arasında yer alıyor.

Türkiye'de virüs ve hastalıklardan ari fidan üretim merkezleri arasında yer alan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde (BATEM) 60 yılı aşkın önce dizayn edilen "Turunç Yolu" da dikkati çekiyor.

Yılda 50 bini aşkın narenciye fidanı ile çiftçilerin talebinin karşılandığı enstitüdeki Turunç Yolu, geçmişte kente gelen siyasetçiler ve iş insanlarının sabah yürüyüşlerini yapmasıyla da biliniyor.

Kış aylarında rüzgar ve yağışlarla yere dökülen turunç meyveleriyle adeta turuncuya bürünen yol, son yıllarda fotoğraf sanatçıları, belgeselciler ile gelin-damat çekimleri için tercih ediliyor.

"Turunç yavaş yavaş mutfaklarımızda yer almaya başladı"

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turunç bitkisinin narenciyenin en önemli anaçlarından biri olduğunu söyledi.

Portakal, mandalina ve limon üretiminde turunç anacının kullanıldığını belirten Ünlü, "Turunç aşılanarak meyve verir hale getiriliyor. Dayanıklı bir bitki. Ekşi yapısı nedeniyle doğrudan tüketimi sınırlı olsa da Antalya'ya özgü coğrafi işaretli turunç kabuğu reçeli giderek daha fazla tanınıyor. Son yıllarda turunç ekşisi de mutfaklarda yer almaya başladı." ifadelerini kullandı.

Enstitü olarak turunca verdikleri önemi bastırdıkları özel pullarla da vurguladıklarını dile getiren Ünlü, şunları kaydetti:

"Postalarımızı artık turunç pulu ile gönderiyoruz. Enstitümüzdeki Turunç Yolu, tarımsal faaliyetleri aksatmayacak şekilde ziyaretçilere açık. Kış aylarında yaşanan şiddetli yağış ve fırtınalar nedeniyle turunçlar yere dökülüyor ve çok güzel bir manzara oluşuyor. Dökülen meyvelerin çekirdeklerinden anaç fidan üretiyoruz. Ağaçtaki meyveleri ise toplayarak turunç kabuğu reçeli yapıyoruz."

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Kültür, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'nın Turunç Yolu Fotoğraf Cenneti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Ne madalya ne prim Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:12
Galatasaray, Uğurcan’dan sonra Trabzonspor’dan bir ismi daha alıyor
Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:00:05. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'nın Turunç Yolu Fotoğraf Cenneti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.