Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

24.07.2022 13:12
Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 derece üzerinde seyrettiği Antalya'da, tatilciler sahilleri doldurdu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 derece üzerinde seyrettiği Antalya'da, tatilciler sahilleri doldurdu.

Deniz suyunun 28, hava sıcaklığının ise 40 derece kaydedildiği kentte, yerli ve yabancı turistler kent merkezi ve turistik ilçelerde denizin keyfini çıkardı.

Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturan tatilcilerden bazıları, güneşten korunmak için plaj şemsiyelerinin altında dinlenirken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Sıcaktan bunalan tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

Kaputaş Plajı ilgi görüyor

Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı'na da yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. İlçe merkezine 21 kilometre mesafede bulunan plaj, sahip olduğu doğal güzelliğinin yanı sıra altın sarısı kumu ve mavinin farklı tonlarını bir arada barındıran deniziyle ilgi çekiyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, gazetecilere, ilçenin hem sahil hem de yayla turizmiyle rağbet gördüğünü ifade etti.

İlçede çok sayıda plaj seçeneği bulunduğuna dikkati çeken Ulutaş, "İnceboğaz, Akçagerme, Acısu, Kaputaş, Kalkan ve Patara plajları belediyemiz tarafından işletiliyor. Özellikle dünyaca ünlü Kaputaş Plajı ve kilometrelerce uzunluktaki kumsalıyla Patara Plajı, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor." dedi.

Ulutaş, sahillerin yanı sıra Gömbe ve Sütleğen yaylalarının da misafirleri ağırladığını kaydetti.

Tatilcilerden Furkan Koç da Kaputaş'ın denizi ve kumuyla eşsiz bir yer olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Konyaaltı Sahili, Kaputaş Plajı, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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