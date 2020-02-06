Antalya serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı - Son Dakika
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Antalya serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı

6 saat önce

Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastıANTALYA'nın Serik ilçesinde aşırı yağış ve karların erimesi nedeniyle Köprüçay Irmağı taştı.

Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde aşırı yağış ve karların erimesi nedeniyle Köprüçay Irmağı taştı. Irmak kenarındaki bazı işletmelerle tarım arazileri su altında kaldı.

Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki aşırı yağışlar ve karların erimesi neticesinde Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nden geçen Köprüçayı Irmağı taştı. Taşan sular nedeniyle ırmak kenarındaki bazı restoranlar ile portakal ve zeytin bahçeleri su altında kaldı.Restoran işletmecisi Osman Gündoğdu, dünkü aşırı yağış ve fırtınanın etkisiyle Beşkonak Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki karların eridiğini, bunun sonucu suların yükseldiğini söyledi. Irmaktan taşan sular nedeniyle restoranların su altında kaldığını anlatan Osman Gündoğdu, olay nedeniyle herhangi can kaybı olmadığını kaydetti.

Antalya serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı

serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:05 Kaynak: DHA
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