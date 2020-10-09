Antalya Valisi Ersin Yazıcı nar üreticilerini ziyaret etti - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Aksu ilçesinde nar hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.

Yazıcı'nın, üreticilerin nar hasadı ziyaretine, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Belediye Başkanı Halil Şahin ve beraberindeler eşlik etti.

Nar üreticisi Osman Tay hakkında bilgi alan Yazıcı, yapılan çalışmaların ekonomik anlamda bölge için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Antalya'nın turizmde olduğu kadar tarımında başkenti olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Aksu, bölgemizde özelikle fide yetiştiriciliği, tohumculuk ve sera üretiminde büyük öneme sahip. Gezmiş olduğumuz tohum firmaları yerli ve milli tohum da başarılı işler çıkarıyor. Burada üretilen tohumlar hem iç piyasa hem de dış piyasaya da alıcı buluyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.