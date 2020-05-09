Antalya Valisi Karaloğlu:

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 65 yaş üstü 21 bin 88 kişinin uzun bir aradan sonra sokakta güvenle gezebilmeleri için üçer adet maske dağıtıldığını bildirdi.

Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 Mart'tan itibaren evde kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşların yarın 4 saat sokağa çıkabileceklerini hatırlattı.

Antalya'da sabırla evde kalan ve yalnız yaşayan 65 yaş üstü 21 bin 88 kişinin yarın sokak ve parklarda güvenle gezebilmeleri için hijyene dikkat edilerek hazırlanan üçer adet maskeyi kendilerine ulaştırdıklarını aktaran Karaloğlu, "Büyüklerimiz hazır. Bu güzel havaları en fazla onlar özledi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı tehlikeye atmamak için lütfen yarın 11.00-15.00 saatlerinde evde kalarak hem büyüklerimizi hem de kendimizi riskten koruyalım." ifadesini kullandı.