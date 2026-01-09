Antalya Valisi Şahin'den "10 Ocak İdareciler Günü" mesajı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, milletin huzuru, güvenliği ve refahı için büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm idarecilerin gününü kutladığını belirtti.

Kamu yönetiminin, liyakat, adalet ve sürekli fedakarlık gerektiren, doğrudan insanın hayatına dokunan bir görev alanı olduğunu aktaran Şahin şunları kaydetti:

"İdare, devletin, vatandaşın iradesiyle yine vatandaş için yönetilmesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Millete efendilik yoktur, hizmet etmek vardır.' sözü bizlere yol göstermektedir. Bu anlayışla idarecilerimiz, yurdumuzun dört bir köşesinde, devlet ile millet arasında güven köprüsü kurmakta, kamu hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve kriz anlarının yönetiminde önemli sorumluluklar üstlenmektedir."

Antalya'nın dinamik nüfusu ve mevsimsel hareketliliğiyle çok güçlü bir idari koordinasyon gerektiren müstesna bir şehir olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"19 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek, yaşam kalitesini yükseltmek ve şehrimizi geleceğe taşıyacak proje ve hizmetleri hayata geçirmek için kılı kırk yararak çalışıyoruz. Bu noktada şehrimize kazandırılacak her hizmette temel ilkemiz, kamu yararını önceleyen, adalet ve hakkaniyet merkezli bir yönetim anlayışıdır. İnanıyorum ki, Antalyalılarla ele ele verip şehrimizi çok daha güzel, huzurlu ve aydınlık yarınlara taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, görevlerini onurla sürdüren tüm idarecilerimizi tebrik ediyor, sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum. Görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden idarecilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."