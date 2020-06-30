ANTALYA Yangında çelik iskelet yamuldu, çatı sacı buruştu - Son Dakika

ANTALYA Yangında çelik iskelet yamuldu, çatı sacı buruştu

Yangında çelik iskelet yamuldu, çatı sacı buruştuANTALYA'nın Serik ilçesindeki soğuk hava ve paketleme tesisinde, dün akşam saatlerinde elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında çelik iskelet yamuldu, çatı sacı buruştu

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ANTALYA'nın Serik ilçesindeki soğuk hava ve paketleme tesisinde, dün akşam saatlerinde elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Alevlerin etkisiyle tesisin çelik iskeletinin yamulduğu, çatı sacının ise kağıt gibi buruştuğu görüldü.

Serik'e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki özel firmaya ait soğuk hava ve paketleme deposunda, dün saat 21.30'da yangın çıktı. Elektrik panosundaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangın, tesisin çatı kısmına sıçradı. Tesis çalışanlarının söndürmek için müdahalede bulunduğu yangın, kısa sürede tesisin içinde hızla yayıldı. Yangına müdahale için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve belediyeye ait sulama tankerlerinden oluşan 25 araç sevk edildi. Yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, soğuk hava deposunun içerisindeki tonlarca yaş sebze ve meyve tamamen yandı.

YANGININ VERDİĞİ ZARAR HAVA AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Yangınla ilgili hasar tespiti ve soğutma çalışmaları sürerken, alevlerin verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Deponun iç aksamını oluşturan çelik iskelet alevlerin etkisiyle yamulurken, çatı kısmını oluşturan demir sacların ise kağıt gibi buruştuğu dikkati çekti. Yangının çıkış nedeninin netlik kazanması için itfaiye ekipleri tarafından çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

TOPLAM ZARAR 80 MİLYON LİRA

Serik'te Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe desteğiyle yaklaşık 7 yıl önce iş insanı Mehmet Doğan tarafından 48 dönüm üzerine 10 bin 250 metrekare kapalı alana kurulan Soğuk Hava Deposu Derin Donduruculu Atmosfer Kontrollü Sebze ve Meyve Paketleme Tesisi'nde dün akşam çıkan yangının verdiği hasarın maddi boyutu da yaklaşık olarak ortaya çıktı. Tesis içerisinde 40 ayrı depolama odası bulunduğu, bunların 12- 13 firma tarafından işletildiği belirtildi. Tesisteki 26 odada aralarında dondurulmuş tavuk, sebze ve meyvenin yer aldığı 10 bin ton ürünün depolandığı ve bu ürünlerin tamamının yanarak kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Tamamı sigortalı olan tesisteki yangın sonrası ortaya çıkan zararın yaklaşık 80 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. Dün akşamki yangının 2 saatte kontrol altına alınmasının ardından soğutma ve söndürme çalışmalarının ise yaklaşık 8 saat sürdüğü belirtildi.

Yukarıkocayatak, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Yangında çelik iskelet yamuldu, çatı sacı buruştu - Son Dakika

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