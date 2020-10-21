Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı.
Antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.
- Kaynak: AA
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