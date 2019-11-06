Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'dan "serçe" kurtarma operasyonu
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Antalyaspor'dan "serçe" kurtarma operasyonu

7 saat önce

Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki çift katlı camdan oluşan kapının içine sıkışan iki serçe kuşu, kulüp personelince kurtarıldı.

Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki çift katlı camdan oluşan kapının içine sıkışan iki serçe kuşu, kulüp personelince kurtarıldı.

Döşemealtı ilçesindeki kulübün tesislerinde görevli personeller, çift katlı cam kapı içinden kuş sesleri geldiğini fark etti.

Cam kapının bir kısmını matkapla delen personeller, kapı arasında sıkışan iki serçeyi kurtardı.

Kuşlar, bu sırada antrenman için sahaya giden kaleci Ferhat Kaplan tarafından özgürlüğüne kavuşturuldu.

Kurtarma anları ve kuşların Kaplan tarafından salınması kulubün sosyal medya hesaplarından "Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kurtarma operasyonu! Biz Antalyasporuz" başlığıyla paylaşıldı.

Antalyaspor'dan serçe kurtarma operasyonu

Antalyaspor, Döşemealtı, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:54 Kaynak: AA
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