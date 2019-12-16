Antalyaspor-Eyüpspor maçının sahası değişti - Son Dakika
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Antalyaspor-Eyüpspor maçının sahası değişti

6 saat önce

Antalyaspor ile Eyüpspor arasında yarın yapılacak Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur ikinci maçının sahası değiştirildi.

Antalyaspor-Eyüpspor maçının sahası değişti, System.String[]

Antalyaspor ile Eyüpspor arasında yarın yapılacak Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur ikinci maçının sahası değiştirildi.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce Antalya Stadı'nda oynanacağı bildirilen kupa maçının, iklim şartları ve yoğun yağış nedeniyle stat zemininin korunması amacıyla Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Stadı'na alındığı kaydedildi.

Kumköy mevkisindeki sahada saat 14.30'da başlayacak maçta, kombine bileti olan taraftarların kartlarının geçerli olduğu, ayrıca bilet satışının yapılacağı belirtildi.

Antalyaspor, Eyüpspor ile oynadığı ilk karşılaşmayı deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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