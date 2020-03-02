Antalyaspor, Fenerbahçe maçında 2 puan bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Fenerbahçe maçında 2 puan bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Fenerbahçe maçında 2 puan bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor

6 saat önce

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Süper Lig'in 24. haftasında 2-1 öndeyken 90+6. dakikada yedikleri golle sahadan 1 puanla ayrıldıkları Fenerbahçe maçında, uzatma süresini eleştirdi.

Antalyaspor, Fenerbahçe maçında 2 puan bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor, System.String[]

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Süper Lig'in 24. haftasında 2-1 öndeyken 90+6. dakikada yedikleri golle sahadan 1 puanla ayrıldıkları Fenerbahçe maçında, uzatma süresini eleştirdi.

Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor olarak Antalya Stadı'nda Fenerbahçe ile oynadıkları lig maçında, ilk yarıyı Muric'in golüyle 1-0 geride tamamlamalarına rağmen, ikinci yarıda Amilton ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-1 öne geçmeyi bildiklerini hatırlattı.

Fenerbahçe'nin 90+6. dakikada Zajc'in kaydettiği golle karşılaşmanın 2-2 sona erdiğine değinen Süğlün, şunları kaydetti:

"Yüzde 100 kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda oynadığımız oyun, gerçekten herkesin takdirini topladı. Maçın 5 dakika uzatılması çok saçmaydı. Çünkü 90 dakika boyunca yerde yatan, sakatlanan tek bir futbolcu yoktu. Onun dışında 90+6,5. Uzatmaya 1,5 dakika eklenmesi de manidar. Yapacak bir şey yok. Hak ettiğimiz 3 puanın 2 puanını bırakmış olduk. Tabii ki Antalyaspor'un oynadığı oyun, sergilediği futbol sevindirici."

Yenilmezlik serisi Fenerbahçe karşılaşmasıyla 6 maça çıktı

Süğlün, kendileri için her maçın önemli olduğunu vurguladı.

Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını hatırlatan Süğlün, şöyle konuştu:

"Biz artık alt kategorideki son 5 takımla aramızdaki puan farkını açıp rahatlamak istiyoruz. Amacımız bu. O yüzden de Gençlerbirliği deplasmanında da zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Ligde son 6 maçtır süren yenilmezlik serimiz var. Gençlerbirliği karşılaşmasını da kaybetmeyerek bu serinin 7 maçla devam etmesini istiyoruz."

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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