Dursun Özbek: "Takviye yapmamız gereken alanlar olduğunu düşünüyorum" - Son Dakika
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Dursun Özbek: "Takviye yapmamız gereken alanlar olduğunu düşünüyorum"

08.08.2022 09:03
Dursun Özbek: "Takviye yapmamız gereken alanlar olduğunu düşünüyorum"

Antalyaspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İstediğimiz oyunu oynadık mı? Hayır. Zaten sezonun başındayız, hazırlıklarımız devam edecek.

Antalyaspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İstediğimiz oyunu oynadık mı? Hayır. Zaten sezonun başındayız, hazırlıklarımız devam edecek. Şu anda takviye yapmamız gereken alanlar olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun vereceği bir karar" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1-0 kazanılan Antalyaspor maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Stat dışında yoğun bir taraftar ilgisi ile karşılaşana Özbek, "Yeni sezon hayırlı olsun. Umarım sakatlık olmadan bir sezon yaşarız. Bu sene ligin sonunda cumhuriyetimizin 100'uncu yılını kutlayacağız. O yüzden Cumhuriyetimize yakışır şekilde ligi sürdürmemiz lazım. Bugün hava çok sıcak. Oyuncular elinden geleni yaptılar. İstediğimiz oyunu oynadık mı? Hayır. Zaten sezonun başındayız, hazırlıklarımız devam edecek. Takımın daha da güçlenmesi için oyuncularımız var. Onlar da dahil olması ile en güzel günleri yaşatacağız. 3 puanımız hayırlı olsun" dedi.

TRANSFER MESAJI

Yeni transfer olacak mı sorusunu da cevaplandıran Özbek, "Sezonun başlaması ile eksiklikler daha yeni ortaya çıkıyor. Şu anda takviye yapmamız gereken alanlar olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun vereceği bir karar. Güzel günler Galatasaray'ı bekliyor. Bizim görevimiz Galatasaray'ı hizmet etmektir. Ben hizmetten yorulmadım. Hiçbir zaman da yorulmayacağız. Elimizden gelenin en iyisini Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için yapacağız. Galatasaray cumhuriyetin yüzüdür" sözlerine yer verdi.

(Ertuğrul Gün - İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Dursun Özbek, Antalyaspor, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dursun Özbek: 'Takviye yapmamız gereken alanlar olduğunu düşünüyorum' - Son Dakika

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