Antalyaspor - Gençlerbirliği: İlk Yarı 1-1 Beraberlik
Antalyaspor - Gençlerbirliği: İlk Yarı 1-1 Beraberlik

Antalyaspor - Gençlerbirliği: İlk Yarı 1-1 Beraberlik
25.01.2026 18:21
Süper Lig'de Antalyaspor ile Gençlerbirliği'nin maçı 1-1 berabere sona erdi. İlk yarıda goller var.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric, Soner Dikmen, Storm, Safuri, Samet Karakoç, Van de Streek

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Koita, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Niang

Goller: Dk. 13 Koita (Gençlerbirliği), Dk. 26 Saric (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Niang, Dk. 45 Pereira (Gençlerbirliği)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

1. dakikada Niang'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı noktasını gösteren hakem Reşat Onur Coşkunses, VAR incelemesi sonrası kararını iptal etti.

13. dakika konuk ekip öne geçti. Tongya'nın sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topa penaltı noktasının solunda topuğuyla müdahale eden Koita, şık vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

26. dakikada ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Samet Karakoç'un sol çaprazdan ortasına iyi yükselen Saric, kafa şutuyla topu sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.

31. dakikada Metehan Mimaroğlu, sağ kanatta savunma arkasına sarkan Oğulcan Ülgün'ü topla buluşturdu. Oğulcan, ceza sahasına girip kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. İspanyol file bekçisi, meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Öte yandan seremoni öncesi Antalyaspor taraftarının Türk bayraklı koreografisi alkış aldı. Her iki takım oyuncuları da sahaya "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

