Antalyaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Gençlerbirliği ile 14 Ocak Çarşamba günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor ile dün hazırlık maçında karşılaşan kırmızı-beyazlılar, Gençlerbirliği müsabakası hazırlıkları için toplandı.
Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu gözetiminde yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.
Antalyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
