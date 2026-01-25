Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 Mağlup Etti

25.01.2026 19:29
Antalyaspor, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut

HESAP.COM ANTALYASPOR: Julian-Bünyamin Balcı(Dk. 64 Giannetti), Veysel Sarı, Hüseyin, Paal, Soner, Safuri, Saric(Dk. 76 Ceesay), Storm(Dk. 46 Ballet), Samet Karakoç(Dk. 64 Doğukan Sinik), Van de Streek(Dk. 90+3 Bahadır Öztürk).

GENÇLERBİRLİĞİ: Velho-Pereira, Goutas, Zuzek(Dk. 76 Abdurrahim Dursun), Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru(Dk 87 Samed Onur), Tongya(Dk. 78 Varesanovic), Metehan(Dk. 87 Dilhan Demir), Koita, Niang.

SARI KARTLAR: Soner Dikmen, Van de Streek (Antalyaspor), Niang, Pereira, Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği)

GOLLER: Dk. 26 Saric, Dk. 63 Van de Streek (Antalyaspor), Dk. 13 Koita (Gençlerbirliği)

Antalyaspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

1'inci dakikada derinlemesine atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Niang'ın, Antalyaspor kalecisi Julian'ın müdahalesiyle yerde kalmasına maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Reşat Onur Coşkunses, penaltıyı iptal ederek, aldatmaya yönelik hareketten dolayı Niang'a sarı kart gösterdi.

11'inci dakikada ceza alanı dışında topu önüne alan Safuri'nin sert şutu üstten auta çıktı.

13'üncü dakikada Metehan'ın pasında topu alan Tongya'nın vuruşunda ceza alanı içerisinde Koita ayak koydu. Koita'nın topuğuyla yaptığı vuruş yükselerek uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

26'ncı dakikada sol kanattan Samet Karakoç'un altı pas içerisine ortasına yükselen Saric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

31'inci dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Metehan Mimaroğlu'nun derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğulcan'ın vuruşunu kaleci kornere çeldi.

63'üncü dakikada Ballet, orta alanda kaptığı topu ceza alanı dışına kadar taşıdıktan sonra sol kanatta bulunan Samet Karakoç'a verdi. Samet Karakoç, topu düzelttikten sonra altı pas içerisi arka direğe doğru yaptığı ortaya iyi yükselen Van de Streek, topu ağlara gönderdi: 2-1.

73'üncü dakikada Van de Streek'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Ballet'in sol ayağıyla sert vuruşu üst direğe çarptıktan sonra kale çizgisine çarparak oyun alanına geri döndü.

Mücadele 2-1 ev sahibi ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
