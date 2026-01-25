Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 Yendi

Antalyaspor, Gençlerbirliği\'ni 2-1 Yendi
25.01.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor, 19. hafta maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Goller Saric ve Van de Streek'ten.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Hüseyin'in hatalı pasını iyi değerlendiren Koita, ceza sahası yayı solundaki Niang'a pasını aktardı. Topu kontrol eden Niang'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı gitti.

63. dakikada orta alanda topla buluşan Ballet'in sol kanattaki Samet'e aktardığı pas sonrası yapılan ortada, arka direkte iyi yükselen Van de Streek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

74. dakikada Van de Streek'in pasıyla ceza sahası yayının solunda topla buluşan Ballet'in sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı (Giannetti dk. 65),Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Samet Karakoç (Doğukan Sinik dk. 64), Saric (Ceesay dk. 76) Storm (Ballet dk. 46), Van de Streek (Bahadır Öztürk dk. 90+3)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Cikiya, Hasan Yakup İlcin, Ensar Buğra Tivsiz, Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek (Abdurrahim Dursun dk. 76), Kelven, Dele-Bashiru (Samed Onur dk. 87), Oğulcan Ulgun, Niang, Metehan Mimaroğlu (Dilhan Demir dk. 87), Tongya (Varesanovic dk. 78), Koita

Yedekler: Erhan Erentürk, Hanousek, Arda Çağan Çelik, Martor, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Saric (dk. 26), Van de Streek (dk. 63) (Antalyaspor), Koita (dk. 13) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Soner Dikmen, Van de Streek (Antalyaspor), Niang, Pereira, Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Gençlerbirliği, Yerel Haberler, Antalyaspor, Futbol, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
Jandarmanın durdurduğu araçtan 450 kilo bozulmuş et çıktı Jandarmanın durdurduğu araçtan 450 kilo bozulmuş et çıktı
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:48
Juventus’tan En-Nesyri için resmi açıklama
Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
19:04
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:29
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 21:20:47. #7.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.