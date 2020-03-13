Antalyaspor Hasan Subaşı tesisleri sahasındaki yangın korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalyaspor Hasan Subaşı tesisleri sahasındaki yangın korkuttu - Son Dakika

Antalyaspor Hasan Subaşı tesisleri sahasındaki yangın korkuttu

6 saat önce

Antalyaspor Hasan Subaşı tesisleri sahasındaki yangın korkuttu Sahanın reklam panoları tadilatı sırasında çıkan yangında, bir palmiye ağacı küle döndü, reklam panoları zarar gördü Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki reklam panolarında yapılan tadilat sırasında çıkan yangın, palmiye ağacı...

Antalyaspor Hasan Subaşı tesisleri sahasındaki yangın korkuttu

Sahanın reklam panoları tadilatı sırasında çıkan yangında, bir palmiye ağacı küle döndü, reklam panoları zarar gördü

ANTALYA - Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki reklam panolarında yapılan tadilat sırasında çıkan yangın, palmiye ağacı küle döndürdü, reklam panolarına zarar verdi.

Bugün saat 13.00 sıralarında Meltem Mahallesindeki Hasan Subaşı Tesislerinde gerçekleşen tadilat sırasında saha kenarındaki reklam panolarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Tesislerdeki sahada gerçekleşen tadilat sırasında kaynak makinesinden yayılan kıvılcımlar, reklam panolarının bulunduğu alandaki bir palmiye ağacına sıçradı. Bir anda yanmaya başlayan ağaca, tesis çalışanları yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Reklam panolarına da sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sonrası ağaç küle dönerken, reklam panoları da zarar gördü.

Antalyaspor Hasan Subaşı tesisleri sahasındaki yangın korkuttu

Hasan Subaşı, Antalyaspor, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:48 Kaynak: İHA
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