Antalyaspor-Mke Ankaragücü Maçının Ardından - Mustafa Kaplan - Antalya
30 dakika önce
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta açılış maçında konuk oldukları Antalyaspor'u 4-2 yendikleri maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:25 Kaynak: AA
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