Antalyaspor'un ahşap reklam panosundaki yangın korkuttu - Son Dakika
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Antalyaspor'un ahşap reklam panosundaki yangın korkuttu

06.07.2022 12:57
Antalyaspor'un ahşap reklam panosundaki yangın korkuttu

Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'ne ait palmiye ağacında çıkan yangında, ahşap reklam panoları zarar gördü.

Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'ne ait palmiye ağacında çıkan yangında, ahşap reklam panoları zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 11.30 sırasında Muratpaşa ilçesi, Meltem Mahallesi'ndeki Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki reklam panolarında çıktı. Tesislerin iç bölümündeki palmiye ağacı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede ağaç boyuna çıkarak, bitişiğindeki ahşap reklam panosuna sıçradı. Bu sırada yakın noktada sulama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri traktördeki tanker ile yangına müdahale etti. Belediye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın, diğer ahşap panolara sıçramadan söndürüldü. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Hasan Subaşı, Antalyaspor, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalyaspor'un ahşap reklam panosundaki yangın korkuttu - Son Dakika

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