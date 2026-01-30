Antalyaspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Spor

Antalyaspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı

Antalyaspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı
30.01.2026 22:22
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Onuachu penaltı atışından gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

51. dakikada Trabzonspor, Hüseyin'in ceza sahasında Onuachu'ya yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı.

53. dakikada beyaz noktanın başına geçen Onuachu'nun vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

54. dakikada penaltı pozisyonuna itiraz eden Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu önce sarı kart, ardından itirazının devam etmesi üzerine kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

62. dakikada Muçi'nin sağdan yaptığı ortada Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Julian topu kornere çeldi.

81. dakikada VAR incelemesi sonrası Hüseyin Türkmen'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Trabzonspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Onuachu'nun vuruşunda kaleci Julian gole izin vermedi.

90+2. dakikada Ouali'nin kullandığı serbest atışta Batagov'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Saric (Ceesay dk. 69), Samet Karakoç (Giannetti dk. 86), Ballet (Doğukan Sinik dk. 90+3), Van de Streek (Boli dk.87)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Hasan Yakub İlçin, Storm, Ensar Buğra Tıvsız

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik (Mustafa Eskihellaç dk. 46), Folcarelli, Oulai, Augusto (Nwakaeme dk. 82), Muçi (Okay Yokuşlu dk. 88), Zubkov (Umut Nayir dk. 69), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Bouchouari, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Van de Streek (dk. 43) (Antalyaspor), Onuachu (dk. 53 pen.) ( Trabzonspor)

Kırmızı kart: Sami Uğurlu (dk. 53) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Ballet (Antalyaspor), Mustafa Eskihekkaç, Umut Nayir (Trabzonspor) - ANTALYA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Futbol, Spor

