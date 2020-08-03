Antetokounmpo'nun 36 sayısı Milwaukee Bucks'a yetmedi

Mücadelede 4 dakika forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova ise takımı Bucks'a 2 sayılık katkıda bulundu.

Sezonun 42. galibiyetine ulaşan Rockets'ta Russell Westbrook 31 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ve James Harden 24 sayı 7 ribaunt, 7 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

NBA'e, ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, Antetokounmpo'nun 36 ve Khris Middleton'ın 27 sayıyla oynadığı maçta Rockets'a 4 sayı farkla yenildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks , Giannis Antetokounmpo 'nun 36 sayıyla oynadığı karşılaşmada Houston Rockets 'a 120-116 mağlup oldu.

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 09:59

Kaynak: AA

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