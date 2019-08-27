Antik dönemin izlerini taşıyan "Abora-IV" gemisi Çanakkale'de

Alman arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından tasarlanan ve antik dönemin gemicilik teknikleriyle inşa edilen "Abora-IV", Çanakkale'ye geldi.

Görlitz'in 1993'te Nübye Çölü'ndeki kazılarda rastladığı antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarlanan ve kamıştan yapılan antik gemi replikası "Abora-IV", Koltuk Barınağı'na yanaştı.

"Barış ve Uluslararası Anlayış İçin Yelken Açmak" sloganıyla, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan yola çıkıp İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Çanakkale Boğazı'na gelen geminin, Türk ve Yunan adalarına uğrayıp son durağı Mısır'ın İskenderiye Limanı'na ulaşması planlanıyor.



16 Ağustos'ta Görlitz ve arkadaşlarınca suya indirilen 14 metrelik gemi Almanya, Bolivya, Bulgaristan, Hollanda, Rusya ve ABD'den yolculuğa katılan 12 kişilik mürettebattan oluşuyor.



"Abora-IV" ile yolculuk, asırlar önce Mısır'dan yola çıkan kamış gemilerin Karadeniz'i geçerek Tuna Nehri'ne kadar uzanan bir ticaret hattını kullandıklarını ve dönemin teknik gelişmişlik seviyesinin bunun için yeterli olduğunu kanıtlamayı amaçlıyor.



"Sword sailing" adı verilen denizcilik yöntemiyle Mısır'a doğru açılan gemi, güzergahı boyunca birçok kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapacak.



Ana güvertede inşa edilen kulübede mürettebatın kaldığı geminin yapımında 12 ton totora kamışı kullanıldı. Yapımda kullanılan kamışlar ise Bolivya'daki Titicaca Gölü yakınlarında hasat edilerek rulolar halinde taşındı.

"Bu gemi 6 bin yıl öncesinin teknolojisini gösteriyor"

Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu tarafından karşılanan heyete Çanakkale hakkında bilgi verildi.

Arkeolog Görlitz, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türk yetkililerine çok teşekkür etti.

İstanbul'dan Çanakkale Boğazı'na kadar, özellikle Çanakkale'de kendilerine çok yakın ilgi gösterildiğini belirten Görlitz, şöyle konuştu:

"Biz bunu sadece kendimiz için yapmıyoruz, başkaları için yapıyoruz, barış için yapıyoruz, dünya için yapıyoruz, dünya barışı için yapıyoruz; amacımız bu. Zaten Troya da doğuyu, batıyı her şeyi birleştiren bir yer, bir nokta. Sembolik bir anlamı var. Gemimiz Karadeniz'den geliyor. Özellikle Çanakkale Boğazı'na girerken normal gemi trafiği de bizi çok zorladı. Bu gemi 6 bin yıl öncesinin teknolojisini gösteriyor. İyi bir manevrayla boğaza girdik. Bu da teknik olarak bunun çok zor sularda bile mümkün olduğunu gösteriyor."

Prof. Dr. Aslan da konuklara "Hoş geldiniz" diyerek, Troya Antik Kenti'ne davet etti.

Geminin Çanakkale'de iki gün kalıp gerekli onarımların ardından rotasında yoluna devam edeceği öğrenildi.