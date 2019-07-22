Antoine Griezmann, Barcelona'nın İlk Gösterisine Hazır
1 saat önce
Yeni FC Barcelona imzası Antoine Griezmann Tokyo'daki Chelsea karşılaşması öncesi maç öncesi bir basın toplantısında konuştu. Barça, Rakuten Cup'taki ilk maçında Chelsea ile karşı karşıya kaldı.
Yeni FC Barcelona
imzası Antoine Griezmann Tokyo
'daki Chelsea
karşılaşması öncesi maç öncesi bir basın toplantısında konuştu. Barça, Rakuten Cup'taki ilk maçında Chelsea ile karşı karşıya kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:05
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