Son Dakika Haberleri: Antoine Griezmann, Barcelona'nın İlk Gösterisine Hazır
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Antoine Griezmann, Barcelona'nın İlk Gösterisine Hazır

1 saat önce

Yeni FC Barcelona imzası Antoine Griezmann Tokyo'daki Chelsea karşılaşması öncesi maç öncesi bir basın toplantısında konuştu. Barça, Rakuten Cup'taki ilk maçında Chelsea ile karşı karşıya kaldı.

Yeni FC Barcelona imzası Antoine Griezmann Tokyo'daki Chelsea karşılaşması öncesi maç öncesi bir basın toplantısında konuştu. Barça, Rakuten Cup'taki ilk maçında Chelsea ile karşı karşıya kaldı.
Antoine Griezmann, Barcelona'nın İlk Gösterisine Hazır
Antoine Griezmann, Barcelona, Chelsea, Tokyo, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:05 
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