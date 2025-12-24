AP Başkanı Metsola'dan Vize Kısıtlaması İtirazı - Son Dakika
AP Başkanı Metsola'dan Vize Kısıtlaması İtirazı

24.12.2025 19:16
Metsola, ABD'nin 5 Avrupalıya uyguladığı vize kısıtlamasının geri çekilmesini talep etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, ABD'nin eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyelerinden Thierry Breton'un da aralarında yer aldığı 5 Avrupalıya uyguladığı vize kısıtlaması kararının geri çekilmesini talep etti.

Metsola, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eski AB Komisyonu üyelerinden Breton'a görevini yerine getirdiği için ve diğer bazı kişilere seyahat yasağı getirilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Metsola, "AP adına, bu kararın derhal geri çekilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'den Avrupalı vatandaşlara vize kısıtlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları" iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında eski AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.

Kaynak: AA

