AP İnsan Hakları Heyeti AK Parti ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AP İnsan Hakları Heyeti AK Parti ile Görüştü

08.01.2026 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AP İnsan Hakları Alt Komitesi, AK Parti milletvekilleri ile insan hakları ve iş birliğini görüştü.

(ANKARA)- Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Alt Komitesi Heyeti, AK Parti milletvekilleri ile TBMM'de görüştü. Toplantıda, "insan hakları alanındaki güncel gelişmeler, uluslararası iş birliği imkanları ve parlamentolar arası diyalog konuları" ele alındı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve milletvekillerinin katıldığı görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu şunları kaydetti:

"AK Parti Grup Başkanlığımızda Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Alt Komitesi Heyeti ile toplantımızı gerçekleştirdik. İnsan hakları alanındaki güncel gelişmeler, uluslararası iş birliği imkanları ve parlamentolar arası diyalog konularını ele aldığımız toplantımızda; farklı perspektiflerin yapıcı bir zeminde paylaşılmasının süreçlerin sağlıklı yürütülmesi açısından önemine vurgu yaptık.

Karşılıklı saygı ve açık iletişim anlayışıyla gerçekleşen toplantının; Türkiye–Avrupa Birliği ilişkilerine ve ortak çalışma alanlarına katkı sunmasını temenni ediyor, katkılarından dolayı değerli katılımcılara teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP İnsan Hakları Heyeti AK Parti ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:09:28. #7.11#
SON DAKİKA: AP İnsan Hakları Heyeti AK Parti ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.