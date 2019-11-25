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Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir apartman dairesinde elektrik kontağından dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir apartman dairesinde elektrik kontağından dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Serdivan, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:11 Kaynak: İHA
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