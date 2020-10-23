Apartman girişindeki doğalgaz vanası kırıldı: 1 zehirlenme - Son Dakika

Apartman girişindeki doğalgaz vanası kırıldı: 1 zehirlenme
23.10.2020 14:34
Apartman girişindeki doğalgaz vanası kırıldı: 1 zehirlenme Ekiplerin erken müdahalesi faciayı önledi Kırıkkale'de apartman girişindeki doğalgaz vanasının kırılması sonucu 1 kişi zehirlendi.
Apartman girişindeki doğalgaz vanası kırıldı: 1 zehirlenme
Ekiplerin erken müdahalesi faciayı önledi
KIRIKKALE - Kırıkkale'de apartman girişindeki doğalgaz vanasının kırılması sonucu 1 kişi zehirlendi. Ekiplerin erken müdahalesi ile olası facianın önüne geçildi.
Olay, merkez Tepebaşı Mahallesi 638. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın girişinde bulunan doğalgaz panosundaki vananın kırılması sonucu yaşanan gaz kaçağından zehirlenen Ayşegül Y. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen doğalgaz yetkilileri panodaki darbeden kaynaklanan kırılan vanayı kapattı. Ekiplerin zamanında müdahalesi olası faciayı önledi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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