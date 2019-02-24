Apex Legends'ta Sizi Birçok Kişinin Önüne Atacak 8 İpucu

Apex Legends, gerek grafiklerinin iyi olması gerek fazlasıyla eğlenceli olması ve özellikle Fortnite olmaması sebebiyle oyuncular arasında hızla yayıldı. Biz de bu hızlı yayılmanın sonucunda Apex Legends oyuncuları için taktikler, tavsiyeler ve ipuçlarının bulunduğu bir liste derledik.Aşağıda okuyacağınız bazı tavsiyelerden sonra "Bunu biz de biliyorduk" diyebilirsiniz. Aslında haklısınız ancak burada okumadan önce bu taktiklerin muharebe sırasında aklınıza gelmeyeceğini de söylemek isteriz. Bu uyarıyı da aradan çıkardığımıza göre tavsiyelerimize geçebiliriz.Takım arkadaşlarınızdan ayrılmayınApex, gerçekten de bir takım oyunu. Karakterler beraber hareket etmek üzere tasarlandı ve beraber hareket ettiğiniz sürece kazanma şansınız da artıyor.Oyunun başında atladığınızda lideriniz yolu belirleyecek. Ondan ayrılmayın. Birbirinizden ayrıldığınızda saldırılara karşı daha savunmasız oluyorsunuz ve eninde sonunda ölüyorsunuz.Yedek silah bulundurunEğer envanterinizde yedek bir silahınız bulunuyorsa bu durum sizden çok takım arkadaşlarınızın işine yarayacaktır. Takım arkadaşlarınızdan biri tekrar yaşama döndürüldüğünde tamamen silahsız olarak başlıyor. Bu da tahmin edebileceğiniz üzere yalnızca takım arkadaşınızı değil, sizi de etkiliyor.Eğer envanterinizde iki silah varsa birini arkadaşınıza vermek tüm takımı etkileyecektir. Bu, bir tabanca olsa dahi takımınıza ciddi şekilde yardım edecektir.Arkadaşlarınızla iletişim halinde olunArkadaşlarınızla konuşamasanız bile ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz ögeleri harita üzerinde işaretleyebilir ve onları yönlendirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra toplu olarak bir yere gitmek isterseniz burayı da harita üzerinde işaretleme imkanınız bulunuyor.Eğer mikrofonunuz bulunuyorsa bu süreç, gideceğiniz yeri ya da takım arkadaşlarınızın ihtiyacı olacak ögeleri işaretlemekten çok daha hızlı ve rahat oluyor. Mikrofon aracılığıyla düşmanların yerini söyleyebilir ve hızlı bir şekilde hareket edebilirsiniz.Takımınızı iyi hissettirinBu maddeyle takım arkadaşlarınıza "Vay be, silahın da ateş ediyor (Başka ne yapacaktı?)" demenizden bahsetmiyoruz. Tabii ki bunu da diyebilirsiniz ancak asıl bahsettiğimiz şey, takımınızın ihtiyaçları doğrultusunda seçimler yapmanız. Yani en çok hangi karakterle oynamayı tercih ettiğinizden çok takımınızda eksik olan karakterle oynamanız.Eğer takımınızda son karakter seçen kişiyseniz, takım içerisinde bulunmayan (örneğin destek karakterlerinden biri) karakterlerden birini seçebilirsiniz. Tabii ki ilk seçimi siz yapıyorsanız istediğinizi seçmekte özgürsünüz. Bırakın insanlar eksikleri kapatsın.Kırmızı balonlarKanyonda bulunan kırmızı balonları fark etmişsinizdir. Umarız onların dekoratif olmadıklarını da biliyorsunuzdur.Bu kırmızı balonların üstüne çıkarsanız oyunun başındaki jetlere sahip olup uçabiliyorsunuz. Bu da haritanın çok uzak bölgelerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor.Düşmekten korkmayınBattle Royale oyunlarının çoğunda yüksek bir yerden düştüğünüz zaman hayatınız gözlerinizin önünden bir film şeridi gibi geçmeye başlıyor. Ancak Apex Legends'ta durum böyle değil.Oyundaki düşme hasarlarının tamamı sıfıra indirgendiği için bir binanın üstündeyseniz ve aşağı inmeniz gerekiyorsa gözünüz kapalı olarak aşağı atlayabilirsiniz. En nihayetinde iki nokta arasındaki en kısa yol en dik olanıdır…Teçhizat toplamaya odaklanmayınApex Legends, haritadaki mühimmat ve teçhizat dağılımının bolluğuyla oyunculara bir rahatlık sunuyor. Bu noktada sizin yapmanız gerekense onca teçhizatın büyüsüne kapılmamak ve ihtiyacınız kadarını almak. Oyunun başında iniş yaptığınız zaman herkesin bir silah alması yeterli olacaktır.Tüm takım arkadaşlarınızın silahı var ancak girdiğiniz çatışmalarda fazlasıyla hasar alıyorsanız o zaman başka binaları arayıp tepeden tırnağa kendiniz donatabilirsiniz. Yalnızca ihtiyacınız olmayan şeylerle vakit kaybetmemeye bakın.Rakiplerinize acı çektirinBu maddeyle birlikte neyden bahsettiğimizi anlamadıysanız hemen açıklayalım. Bir rakibinizi yere düşürdüğünüz zaman hemen işini bitirip tüm teçhizatını almayı düşünmeyin. Eğer rakibiniz yerde ve kurtarılmayı bekliyorsa takım arkadaşları onu kurtarmak için gelecektir. Bu da bir taşla kuş katliamı yapabileceğiniz anlamına geliyor.Eğer yeterince sabırlı bir şekilde bekleyip yardıma gelen herkesi öldürürseniz yalnızca bir kişiyi değil, bir takımı ortadan kaldırmış olursunuz.Apex Legends oyununda işinize yarayabileceğini düşündüğümüz tavsiyelerimizin sonuna geldik. Tabii ki herkesin kendi taktik ve tavsiyeleri mevcut. Eğer sizin de belirli tavsiyeleriniz varsa yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.