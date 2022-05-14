Apple'dan yeni hamle: Uygun fiyatlı Apple TV geliyor! - Son Dakika
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Apple'dan yeni hamle: Uygun fiyatlı Apple TV geliyor!

14.05.2022 10:26
Apple'dan yeni hamle: Uygun fiyatlı Apple TV geliyor!

Ortaya atılan iddialara göre Apple, bu yılın sonlarında uygun fiyatlı bir Apple TV ile bizlerin karşısına çıkacak.

Apple, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında bulunuyor. Şirket, akıllı telefon ve bilgisayar üretiminin yanı sıra Apple TV gibi farklı cihazlar da üretiyor. Bu sayede dünya genelinde iyi satış rakamlarına ulaşabiliyor.

Apple TV uzun zamandır şirketin satışını gerçekleştirdiği ürünler arasında bulunuyor. Akıllı olmayan televizyonunuzu akıllı bir hale çeviren cihaz, kullanıcıların televizyondan sosyal medya uygulamalarına erişmelerini ya da film izlemelerini sağlıyor. En son 2021 yılında tanıtılan cihazla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Apple, uygun fiyatlı bir TV ile bizlerin karşısına çıkacak.

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Uygun fiyatlı Apple TV bu yıl içerisinde piyasaya sürülebilir!

Ünlü analistlerden Ming-Chi Kuo iddiasına göre Apple yeni TV cihazı üzerinde çalışıyor. Kuo tarafından bugün yayınlanan bir rapora göre şirket, 2022 yılının ikinci yarısında daha uygun fiyatlı bir TV piyasaya sürecek. Bu cihaz sayesinde dünyaca ünlü teknoloji devi maliyet yapısını iyileştirmeye çalışacak.

Apple'dan yeni hamle: Uygun fiyatlı Apple TV geliyor!

Şu anda Apple, ülkemizde Apple TV 4K ve HD modellerini satıyor. Apple TV'nin HD versiyonu 32 GB depolama kapasitesi ile 2.799 TL'lik bir fiyat etiketine sahipken Apple TV'nin 4K versiyonu 32 GB depolama seçeneği ile 3.399 TL, 64 GB depolama seçeneği ile 3.749 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.

Ming-Chi Kuo yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer verdi: "Apple, 2H22'de maliyet yapısını iyileştiren yeni bir Apple TV sürümünü piyasaya sürecek. Apple'ın durgunluk sırasında donanım, içerik ve hizmeti entegre etmeye yönelik agresif stratejisinin rakipleriyle arasındaki farkı kapatmaya yardımcı olacağını düşünüyorum."

Apple'dan yeni hamle: Uygun fiyatlı Apple TV geliyor!

Bu açıklama dışında yeni TV ile ilgili henüz bir bilgi bilinmiyor. Büyük ihtimalle yeni cihaz, Roku ve Amazon gibi rakiplerin ürünleriyle çok daha karşılaştırılabilir bir fiyata sahip olacak. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Sizce yeni TV nasıl olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Türk Lirası, Apple, Medya, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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