Araban MYO'da 4. çiftçi eğitimi semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban MYO'da 4. çiftçi eğitimi semineri - Son Dakika

Araban MYO'da 4. çiftçi eğitimi semineri

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Araban Meslek Yüksekokulu, Araban Kaymakamlığı, Araban Belediyesi ile Araban Ziraat Odası işbirliğinde düzenlenen Tarla ve Bahçe Bitkilerinde Gübreleme konulu 4. Çiftçi Eğitimi Semineri gerçekleşti.

Araban MYO'da 4. çiftçi eğitimi semineri, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Araban Meslek Yüksekokulu, Araban Kaymakamlığı, Araban Belediyesi ile Araban Ziraat Odası işbirliğinde düzenlenen Tarla ve Bahçe Bitkilerinde Gübreleme konulu 4. Çiftçi Eğitimi Semineri gerçekleşti.


Araban İlçesi, Elif Mahallesi Belediye Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, programın açılışında konuşan Araban MYO Müdürü Doç. Dr. Erdihan Tunç, Araban MYO ve Toprak Analiz Laboratuvarı hakkında bilgi verdi. Gübrelemede topak analizinin yapılmasının çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Tunç, Araban MYO hocalarının her zaman ücretsiz danışma hizmeti vereceğini ifade etti. Araban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erdihan Tunç ve Araban Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur tarafından, seminer veren Dr. Nevzat Aslan ve Nilgün Kalkancı'ya plaket takdim edildi. Seminere Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve belediye meclis üyeleri, Araban İlçe Tarım Müdürü Kerim Yavuz, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban MYO öğretim elemanları, öğrencileri ve çiftçiler katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
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