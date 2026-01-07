Arabada sakın bırakmayın! Dondu, patladı aracın içini perişan etti - Son Dakika
Arabada sakın bırakmayın! Dondu, patladı aracın içini perişan etti

Arabada sakın bırakmayın! Dondu, patladı aracın içini perişan etti
07.01.2026 16:37
Arabada sakın bırakmayın! Dondu, patladı aracın içini perişan etti
Haber Videosu

Soğuk hava arabada bırakılan bir kola kutusu donarak patladı ve aracın içini adeta savaş alanına çevirdi. Görüntülerde koltuklardan ön göstergelere kadar her yerde yapışkan kalıntı ve kirlenme oluştu.

Soğuk havanın etkisiyle arabada bırakılan kolanın önce donduğu, ardından patlayarak aracın içini adeta savaş alanına çevirdiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, patlayan kolanın araç içinde ciddi zarara yol açtığı görüldü.

KOLTUKLARDAN ÖN GÖSTERGELERE KADAR HER YER ZARAR GÖRDÜ

Paylaşılan görüntülerde, kolanın patlamasıyla birlikte sıvının aracın iç kısmına yayıldığı, koltuklar, ön konsol ve göstergeler dahil birçok noktada yapışkan kalıntı ve kirlenme oluştuğu dikkat çekti. Bazı bölümlerde döşemelerin zarar gördüğü de görüldü.

SOĞUKTA DONAN GAZLI İÇECEKLER TEHLİKE SAÇABİLİYOR

Uzmanlar, gazlı içeceklerin soğuk havada donduğunda genleşme nedeniyle şişe ya da kutunun patlayabileceğini ve araç içinde hem kirlenmeye hem de maddi hasara yol açabileceğini belirtiyor.

Son Dakika Yaşam Arabada sakın bırakmayın! Dondu, patladı aracın içini perişan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Muhammet said Erol Muhammet said Erol:
    habere bak mk 0 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    kolanin tamsmi seker 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Arabada sakın bırakmayın! Dondu, patladı aracın içini perişan etti - Son Dakika
