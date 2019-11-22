Son Dakika Haberleri: Araç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldı
Son Dakika Güncel Araç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldı - Son Dakika

Araç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldı

6 saat önce

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, ağaca takılıp, 35 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı.

Araç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldı, System.String[]

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, ağaca takılıp, 35 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Gölköy ilçesi Çatalarmut mevkisinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 52 ED 567 plakalı hafi ticari araç, kontrolden çıkarak, uçuruma yöneldi. Araç, yol kenarındaki ağaca takılarak, 35 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı. Yara almayan sürücü A.T. kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Araç ise ihbar üzerine gelen çekici ile bulunduğu yerden kurtarıldı.


Gölköy, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:00 Kaynak: DHA
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