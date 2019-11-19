Araç çarpan sokak köpeği için seferber oldular

Osmaniye'de, karayolundan geçen bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğine ilk müdahale veteriner hekim tarafından yol kenarında yapıldı. Yaralı köpek daha sonra hayvan barınağında tedaviye alındı.

Osmaniye merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköy köyünde, sokak köpeğine karayolundan geçen bir aracın çarpması sonucu bölgeye Osmaniye Belediyesi'nden veteriner ekipler gönderildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerce, yol kenarına alınan köpeğe ağrı kesici ilaç verildi. Ardından araca konulan yaralı köpek tedavisi için hayvan barınağına getirildi. Baş kısmında kanamaları ve ayak kısmında zedelenmeler bulunan köpeğe, anestezi uygulanarak, açık yaralarına müdahale edildi.

Köy sakinlerinden Cüneyt Dereli, yemek yedikleri sırada bir araç sesi ve ardından köpeğin sesini duyduklarını belirterek, Köpek evimizin önüne kadar geldi. Ekiplere haber verdik hemen geldiler, teşekkür ederiz. Ne çarptığını görmedik ama büyük ihtimal otomobil çarptı. Sadece köpeğin sesine kulak verdik ve hemen inip baktık. Kaldırmaya çalıştık önce, arka ayaklarından geri yere düştü. Aramamız üzerine ekipler gelip yardımcı oldular dedi.

Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Bünyamin Akın da ihbar üzerine bölgeye gidilerek yaralı köpeğin alınıp, tedavisi için merkeze getirildiğini söyledi. Akın, Gerekli ilk müdahaleleri yapıldı ve şu anda müşahede altında. Kafa bölgesinde açık yaralar var, bunla ilgili pansuman yapıldı. Arka ayakta ise zedelenme var ve onun için de röntgen filmi çekilerek tedavi ile ilgili gerekli işlemler yapılacak diye konuştu.