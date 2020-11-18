Araç içinde kafasından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Araç içinde kafasından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti

Eskişehir'de seyir halindeki araç içerisinde silahlı saldırıya maruz kalan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de seyir halindeki araç içerisinde silahlı saldırıya maruz kalan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Emek Mahallesi Albayrak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Suat A.'nın kullandığı otomobilde oturan Oğuz A., husumetlisi İbrahim U. tarafından ateş edilmesi sonucu kafasından yaralandı. Şehir Hastanesinde bir süre tedavi gören Oğuz A., hayatını kaybetti. İbrahim U. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

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